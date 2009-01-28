Une chanson bien ̶r̶y̶t̶h̶m̶.̶.̶ armé



Je suis accro Inscrit: 28/01/2009 18:12 Post(s): 847 Karma: 1132



/!\ le début de la vidéo est vomitif /!\







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Gun Drummer aime jouer de la musique avec des tambours, des pistolets, des fusils, des mitrailleuses, des tronçonneuses, des marteaux et, à l'occasion, un char Sherman de la Seconde Guerre mondiale. Ici il revisite une chanson de Slipknot : Duality. Warning émétophobie :/!\ le début de la vidéo est vomitif /!\Gun Drummer aime jouer de la musique avec des tambours, des pistolets, des fusils, des mitrailleuses, des tronçonneuses, des marteaux et, à l'occasion, un char Sherman de la Seconde Guerre mondiale. Ici il revisite une chanson de Slipknot : Duality.

Contribution le : Aujourd'hui 12:35:09