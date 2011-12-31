Portrait de Ranx, un ex-punk ? un ex-fêtard ? Un vieux vénère ?
|lebibix
|
Portrait de Ranx, un ex-punk ? un ex-fêtard ? Un vieux vénère ?
|
2 #1
|
Je suis accro
Inscrit: 31/12/2011 18:17
Post(s): 588
Karma: 272
|
Bonjour les koréusiens.
Voici mon 36ème portrait d'une durée de 46 minutes et des brouettes, avec des morceaux de rock dedans, de l'humour (noir ?), et un soupçon de sérieux.
Bon visionnage à tous !
PORTRAIT #36: RANX, un ex-punk, un ex-fêtard, mais bien placé dans le monde judiciaire (videaste.eu)
Contribution le : Aujourd'hui 13:50:17
|Signaler