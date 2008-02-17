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Wiliwilliam
Enorme incendie dû à une poche de gaz souterraine
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Un important incendie de gaz s'est déclaré aujourd'hui à Gampong Blang Rubek, dans le nord de l'Aceh, en Indonésie, après qu'un projet de forage d'un puits d'eau dans le village a apparemment touché une poche de gaz située à environ 90 mètres sous terre.

Les témoins ont décrit de la boue, du gaz, des roches et des flammes projetées haut dans les airs, certaines sources estimant que les flammes ont atteint 100 mètres. Au moins 3 maisons ont été gravement endommagées et environ 52 résidents ont été évacués. Aucun décès n'a été signalé jusqu'à présent.

L'incendie a été éteint avec succès.


Contribution le : Aujourd'hui 21:03:37
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mawt1
Re: Enorme incendie dû à une poche de gaz souterraine
 0  #2
J'aime glander ici
Inscrit: 17/02/2008 20:35
Post(s): 7116
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Mes toilettes après avoir mangé mexicain

Contribution le : Aujourd'hui 21:52:39
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