Enorme incendie dû à une poche de gaz souterraine

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Les témoins ont décrit de la boue, du gaz, des roches et des flammes projetées haut dans les airs, certaines sources estimant que les flammes ont atteint 100 mètres. Au moins 3 maisons ont été gravement endommagées et environ 52 résidents ont été évacués. Aucun décès n'a été signalé jusqu'à présent.



L'incendie a été éteint avec succès.

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Un important incendie de gaz s'est déclaré aujourd'hui à Gampong Blang Rubek, dans le nord de l'Aceh, en Indonésie, après qu'un projet de forage d'un puits d'eau dans le village a apparemment touché une poche de gaz située à environ 90 mètres sous terre.Les témoins ont décrit de la boue, du gaz, des roches et des flammes projetées haut dans les airs, certaines sources estimant que les flammes ont atteint 100 mètres. Au moins 3 maisons ont été gravement endommagées et environ 52 résidents ont été évacués. Aucun décès n'a été signalé jusqu'à présent.L'incendie a été éteint avec succès.

Contribution le : Aujourd'hui 21:03:37