Le gars s'est dit : "Tiens... et si je devenais une chèvre!?"
|Daniellou
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Le gars s'est dit : "Tiens... et si je devenais une chèvre!?"
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1 #1
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Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Ça date de 2016 mais visiblement ce n'est pas passé par mon site préféré...
He Lived as a Goat | Thomas Thwaites
Donc le gars voulait vivre l'instant présent à fond et a décidé de vivre la vie d'une chèvre. Il a poussé le délire jusqu'à se faire fabriquer des prothèses pour pouvoir marcher comme un quadrupède; plus, cerise sur le gâteau, une panse artificielle dans laquelle il recrachait l'herbe qu'il avait broutée histoire de vivre pleinement l'expérience de ruminant... Pendant trois jours tout de même!
Contribution le : Aujourd'hui 22:38:25
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