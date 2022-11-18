Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Daniellou
Le gars s'est dit : "Tiens... et si je devenais une chèvre!?"
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 706
Karma: 684
Ça date de 2016 mais visiblement ce n'est pas passé par mon site préféré...


He Lived as a Goat 🐐 | Thomas Thwaites

Donc le gars voulait vivre l'instant présent à fond et a décidé de vivre la vie d'une chèvre. Il a poussé le délire jusqu'à se faire fabriquer des prothèses pour pouvoir marcher comme un quadrupède; plus, cerise sur le gâteau, une panse artificielle dans laquelle il recrachait l'herbe qu'il avait broutée histoire de vivre pleinement l'expérience de ruminant... Pendant trois jours tout de même!

Contribution le : Aujourd'hui 22:38:25
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.