Le gars s'est dit : "Tiens... et si je devenais une chèvre!?"

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He Lived as a Goat | Thomas Thwaites



Donc le gars voulait vivre l'instant présent à fond et a décidé de vivre la vie d'une chèvre. Il a poussé le délire jusqu'à se faire fabriquer des prothèses pour pouvoir marcher comme un quadrupède; plus, cerise sur le gâteau, une panse artificielle dans laquelle il recrachait l'herbe qu'il avait broutée histoire de vivre pleinement l'expérience de ruminant... Pendant trois jours tout de même! Ça date de 2016 mais visiblement ce n'est pas passé par mon site préféré...He Lived as a Goat| Thomas ThwaitesDonc le gars voulait vivre l'instant présent à fond et a décidé de vivre la vie d'une chèvre. Il a poussé le délire jusqu'à se faire fabriquer des prothèses pour pouvoir marcher comme un quadrupède; plus, cerise sur le gâteau, une panse artificielle dans laquelle il recrachait l'herbe qu'il avait broutée histoire de vivre pleinement l'expérience de ruminant... Pendant trois jours tout de même!

Contribution le : Aujourd'hui 22:38:25