|Pettoman
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Extraction d'un bloc de marbre
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2 #1
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Je suis accro
Inscrit: 28/01/2009 18:12
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Il s'agirait d'une archive du Musée du marbre et des grottes de Custonaci qui montre l'époque où l'on déplaçait les blocs grâce à de la dynamite et un couloir. Personnellement je ne m'attendais pas à ca.
Contribution le : Aujourd'hui 19:25:27
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Y a des rondins au sol, pour que ça se déplace comme ça ?
Contribution le : Aujourd'hui 21:06:19
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