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Pettoman
Extraction d'un bloc de marbre
 2  #1
Je suis accro
Inscrit: 28/01/2009 18:12
Post(s): 850
Karma: 1133


Il s'agirait d'une archive du Musée du marbre et des grottes de Custonaci qui montre l'époque où l'on déplaçait les blocs grâce à de la dynamite et un couloir. Personnellement je ne m'attendais pas à ca.

Contribution le : Aujourd'hui 19:25:27
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alfosynchro
Re: Extraction d'un bloc de marbre
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19395
Karma: 8303
Y a des rondins au sol, pour que ça se déplace comme ça ?

Contribution le : Aujourd'hui 21:06:19
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