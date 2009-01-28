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Pettoman Extraction d'un bloc de marbre 2 #1

Je suis accro Inscrit: 28/01/2009 18:12 Post(s): 850 Karma: 1133



Il s'agirait d'une archive du Musée du marbre et des grottes de Custonaci qui montre l'époque où l'on déplaçait les blocs grâce à de la dynamite et un couloir. Personnellement je ne m'attendais pas à ca.

Contribution le : Aujourd'hui 19:25:27

alfosynchro Re: Extraction d'un bloc de marbre 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19395 Karma: 8303 Y a des rondins au sol, pour que ça se déplace comme ça ?

Contribution le : Aujourd'hui 21:06:19