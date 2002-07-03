|FMJ65
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Encore des bûcherons du dimanche !
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2 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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tssseeee !
https://www.reddit.com/comments/1thz1sx
Contribution le : Aujourd'hui 16:32:23
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|JCM77
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1 #2
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Membre Premium
Inscrit: 04/04/2018 16:45
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Déjà il y avait le câble. Prochaine étape, le mettre en traction.
Contribution le : Aujourd'hui 16:41:30
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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J'espère qu'en première étape ils ont commencé par prendre une bonne assurance (enfin, si ce sont des "professionnels")...
Contribution le : Aujourd'hui 16:55:50
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|Krobot
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0 #4
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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La vidéo est en article : Abattage d'un arbre près d'une maison #FAIL
Contribution le : Aujourd'hui 17:58:04
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