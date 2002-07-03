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FMJ65
Encore des bûcherons du dimanche !
 2  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17453
Karma: 7467
tssseeee !


https://www.reddit.com/comments/1thz1sx

Contribution le : Aujourd'hui 16:32:23
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JCM77
Re: Encore des bûcherons du dimanche !
 1  #2
Membre Premium
Inscrit: 04/04/2018 16:45
Post(s): 1784
Karma: 1749
Déjà il y avait le câble. Prochaine étape, le mettre en traction.

Contribution le : Aujourd'hui 16:41:30
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alfosynchro
Re: Encore des bûcherons du dimanche !
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19401
Karma: 8305
J'espère qu'en première étape ils ont commencé par prendre une bonne assurance (enfin, si ce sont des "professionnels")...

Contribution le : Aujourd'hui 16:55:50
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Krobot
🤖 Abattage d'un arbre près d'une maison #FAIL
 0  #4
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1033
La vidéo est en article : Abattage d'un arbre près d'une maison #FAIL

Contribution le : Aujourd'hui 17:58:04
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