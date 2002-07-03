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FMJ65 Encore des bûcherons du dimanche ! 2 #1

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17453 Karma: 7467





https://www.reddit.com/comments/1thz1sx tssseeee !

Contribution le : Aujourd'hui 16:32:23

JCM77 Re: Encore des bûcherons du dimanche ! 1 #2

Membre Premium Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 1784 Karma: 1749 Déjà il y avait le câble. Prochaine étape, le mettre en traction.

Contribution le : Aujourd'hui 16:41:30

alfosynchro Re: Encore des bûcherons du dimanche ! 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19401 Karma: 8305 J'espère qu'en première étape ils ont commencé par prendre une bonne assurance (enfin, si ce sont des "professionnels")...

Contribution le : Aujourd'hui 16:55:50