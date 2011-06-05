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Kilroy1
Pèche à l'écrevisse en Louisiane
 2  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21106
Karma: 28561

https://www.reddit.com/comments/1tll5bd

Contribution le : Aujourd'hui 12:56:31
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alfosynchro
Re: Pèche à l'écrevisse en Louisiane
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19409
Karma: 8305
Elles sont serrées comme des sardines !

Contribution le : Aujourd'hui 13:13:08
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Loom-
Re: Pèche à l'écrevisse en Louisiane
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10956
Karma: 4703
A plus qu'un coktail là dedans.

BubaGump.

Contribution le : Aujourd'hui 13:21:07
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