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gilino Le pendule roulant 2 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 06/02/2020 11:36 Post(s): 26 Karma: 61



Source: Source: https://www.youtube.com/@TheCardboardChannel

Contribution le : Aujourd'hui 15:15:14

Daniellou Re: Le pendule roulant 0 #2

Je suis accro Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 722 Karma: 715 gilino J'adore ce que fait ce mec!



Et j'adore celui-ci pour son comportement imprévisible (ok y'a des aimants et Ok peut-être qu'un cador en maths physique peut modéliser son comportement...)



La vidéo est déjà passée :



The Chaotic Pendulum J'adore ce que fait ce mec!Et j'adore celui-ci pour son comportement imprévisible (ok y'a des aimants et Ok peut-être qu'un cador en maths physique peut modéliser son comportement...)La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic214464.html The Chaotic Pendulum

Contribution le : Aujourd'hui 15:29:35