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gilino
Le pendule roulant
 2  #1
Je viens d'arriver
Inscrit: 06/02/2020 11:36
Post(s): 26
Karma: 61


Source: https://www.youtube.com/@TheCardboardChannel

Contribution le : Aujourd'hui 15:15:14
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Daniellou
Re: Le pendule roulant
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 722
Karma: 715
@gilino J'adore ce que fait ce mec!

Et j'adore celui-ci pour son comportement imprévisible (ok y'a des aimants et Ok peut-être qu'un cador en maths physique peut modéliser son comportement...)

La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic214464.html

The Chaotic Pendulum

Contribution le : Aujourd'hui 15:29:35
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