|gilino
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Le pendule roulant
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2 #1
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Je viens d'arriver
Inscrit: 06/02/2020 11:36
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Contribution le : Aujourd'hui 15:15:14
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|Daniellou
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0 #2
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Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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@gilino J'adore ce que fait ce mec!
Et j'adore celui-ci pour son comportement imprévisible (ok y'a des aimants et Ok peut-être qu'un cador en maths physique peut modéliser son comportement...)
La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic214464.html
The Chaotic Pendulum
Contribution le : Aujourd'hui 15:29:35
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