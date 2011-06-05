Clip de très bon goût réalisé à la main avec des centaines de videos brainrot IA volés sur tiktok.
|hierophante
|
Clip de très bon goût réalisé à la main avec des centaines de videos brainrot IA volés sur tiktok.
|
2 #1
|
Je viens d'arriver
Inscrit: 24/11/2015 14:08
Post(s): 11
Karma: 58
|
Hiérophante - Doomscrolling
Contribution le : Aujourd'hui 11:00:23
|Signaler
|alfosynchro
|
1 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19421
Karma: 8310
|
Hypnotic
Contribution le : Aujourd'hui 11:13:50
|Signaler
|Gog077
|
0 #3
|
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2522
Karma: 1447
|
Existe-t-il un modèle économique derrière les comptes qui font du contenu bidon purement IA ? J'ai du mal à voir comment l'audience peut être monétisée.
Contribution le : Aujourd'hui 12:14:12
|Signaler