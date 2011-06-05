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Kilroy1
La sphère anti séisme dans la tour de 101 étages à Taipei
 1  #1
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Inscrit: 09/10/2011 11:09
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https://www.reddit.com/comments/1towsks

Contribution le : Aujourd'hui 19:12:56
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alfosynchro
Re: La sphère anti séisme dans la tour de 101 étages à Taipei
 0  #2
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Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19426
Karma: 8310
La tour Taipei 101 située à Taipei, Taïwan, possède une énorme boule en acier appelée Amortisseur de Masse Accordé (TMD) suspendue près du sommet du bâtiment.

Elle pèse environ 660 tonnes et fonctionne comme un poids de contrebalance géant. Lorsque les vents forts ou les tremblements de terre font osciller la tour, la boule se déplace dans la direction opposée pour aider à équilibrer le bâtiment et réduire les secousses. C'est essentiellement un énorme amortisseur qui aide à maintenir le gratte-ciel stable et sûr.

Contribution le : Aujourd'hui 19:36:09
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