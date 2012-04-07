Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Wiliwilliam
Utiq, mappage de votre connexion internet
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40575
Karma: 20534
Utiq est une société privée issue d’une joint-venture entre plusieurs grands fournisseurs d’accès à Internet européens.

Elle présente sa technologie comme une alternative plus respectueuse de la vie privée aux cookies publicitaires classiques. Mais dans les faits, la pratique pose de vraies questions.

Le principe n'est pas seulement de déposer un cookie dans votre navigateur. Utiq  se sert d'un identifiant lié à votre connexion internet, fourni via votre fai, puis utilisé pour le ciblage publicitaire.

Résultat: le suivi peut devenir cross-navigateur. Vous acceptez sur un site avec Firefox, puis vous ouvrez Chrome et le site peut encore vous reconnaître, car l’identifiant n'est plus seulement attaché au navigateur.
Pratique vraaaailent douteuse. Elle déplace le tracking du navigateur vers la connexion internet, ce qui est moins visible et moins compréhensible.

Utiq propose un mécanisme d'opt-out global. Si vous ne voulez pas être tracké via ce système, il faut aller le désactiver explicitement et vérifier les consentements déjà donnés.

Le lien vers leur site web
- 1 panneau pour enlever le consentement que vous avez déjà donné sur certains sites (vous en aviez quelques-uns?"
- 1 panneau pour désactiver la "technologie" pour 1 ans

La liste des sites français qui utilisent Utiq pour du tracking publicitaire invasif via votre IP, en lien direct avec Orange, SFR et Bouygues.

Presse nationale

* L'Express
* La Dépêche
* Le Télégramme
* Midi Libre
* La Provence
* Nice-Matin
* Var-Matin
* Corse-Matin
* L'Indépendant
* La Nouvelle République
* La Montagne (☹)
* NR Pyrénées
* Centre Presse Aveyron
* Petit Bleu
* La Rep
* Le Pays
* Le Berry
* L'Echo Républicain
* Le JDC
* L'Eveil
* L'Yonne

Télévision & radio

* BFMTV
* France TV
* RTL
* RTL2
* NRJ
* NRJ Play
* Fun Radio
* Nostalgie
* Rire et Chansons
* Radio.fr
* Ce Soir TV
* Programme TV

Tech & numérique

* Les Numériques
* Frandroid
* Madmoizelle
* ZDNet
* HBR France

People & divertissement

* Voici
* Closer
* Grazia
* Melty
* NextPlz

Féminin & lifestyle

* Femme Actuelle
* Marie France
* Psychologies
* Biba
* Pleine Vie
* Modes & Travaux
* Le Journal de la Maison
* Parole de Mamans
* Entre Nous
* Ça m'intéresse
* GEO
* Capital
* Science & Vie
* Gamekult

Sport

* Rugbyrama

Auto & mobilité

* Caradisiac
* Auto Journal
* Auto Plus

Cuisine & recettes

* Marmiton
* Cuisine Actuelle

Santé

* Doctissimo
* Top Santé

Services

* Mappy
* Sofinco

@Koreus merci d'avoir bougé le topic 🙂

Contribution le : Aujourd'hui 10:22:21
_________________
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.