|Wiliwilliam
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Utiq, mappage de votre connexion internet
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Utiq est une société privée issue d’une joint-venture entre plusieurs grands fournisseurs d’accès à Internet européens.
Elle présente sa technologie comme une alternative plus respectueuse de la vie privée aux cookies publicitaires classiques. Mais dans les faits, la pratique pose de vraies questions.
Le principe n'est pas seulement de déposer un cookie dans votre navigateur. Utiq se sert d'un identifiant lié à votre connexion internet, fourni via votre fai, puis utilisé pour le ciblage publicitaire.
Résultat: le suivi peut devenir cross-navigateur. Vous acceptez sur un site avec Firefox, puis vous ouvrez Chrome et le site peut encore vous reconnaître, car l’identifiant n'est plus seulement attaché au navigateur.
Pratique vraaaailent douteuse. Elle déplace le tracking du navigateur vers la connexion internet, ce qui est moins visible et moins compréhensible.
Utiq propose un mécanisme d'opt-out global. Si vous ne voulez pas être tracké via ce système, il faut aller le désactiver explicitement et vérifier les consentements déjà donnés.
Le lien vers leur site web
- 1 panneau pour enlever le consentement que vous avez déjà donné sur certains sites (vous en aviez quelques-uns?"
- 1 panneau pour désactiver la "technologie" pour 1 ans
La liste des sites français qui utilisent Utiq pour du tracking publicitaire invasif via votre IP, en lien direct avec Orange, SFR et Bouygues.
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@Koreus merci d'avoir bougé le topic
Contribution le : Aujourd'hui 10:22:21
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