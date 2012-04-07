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Wiliwilliam Utiq, mappage de votre connexion internet 1 #1

Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40575 Karma: 20534



Elle présente sa technologie comme une alternative plus respectueuse de la vie privée aux cookies publicitaires classiques. Mais dans les faits, la pratique pose de vraies questions.



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Pratique vraaaailent douteuse. Elle déplace le tracking du navigateur vers la connexion internet, ce qui est moins visible et moins compréhensible.



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@Koreus merci d'avoir bougé le topic Utiq est une société privée issue d’une joint-venture entre plusieurs grands fournisseurs d’accès à Internet européens.Elle présente sa technologie comme une alternative plus respectueuse de la vie privée aux cookies publicitaires classiques. Mais dans les faits, la pratique pose de vraies questions.Le principe n'est pas seulement de déposer un cookie dans votre navigateur. Utiq se sert d'un identifiant lié à votre connexion internet, fourni via votre fai, puis utilisé pour le ciblage publicitaire.Résultat: le suivi peut devenir cross-navigateur. Vous acceptez sur un site avec Firefox, puis vous ouvrez Chrome et le site peut encore vous reconnaître, car l’identifiant n'est plus seulement attaché au navigateur.Pratique vraaaailent douteuse. Elle déplace le tracking du navigateur vers la connexion internet, ce qui est moins visible et moins compréhensible.Utiq propose un mécanisme d'opt-out global. Si vous ne voulez pas être tracké via ce système, il faut aller le désactiver explicitement et vérifier les consentements déjà donnés.- 1 panneau pour enlever le consentement que vous avez déjà donné sur certains sites (vous en aviez quelques-uns?"- 1 panneau pour désactiver la "technologie" pour 1 ansLa liste des sites français qui utilisent Utiq pour du tracking publicitaire invasif via votre IP, en lien direct avec Orange, SFR et Bouygues.* L'Express* La Dépêche* Le Télégramme* Midi Libre* La Provence* Nice-Matin* Var-Matin* Corse-Matin* L'Indépendant* La Nouvelle République* La Montagne (* NR Pyrénées* Centre Presse Aveyron* Petit Bleu* La Rep* Le Pays* Le Berry* L'Echo Républicain* Le JDC* L'Eveil* L'Yonne* BFMTV* France TV* RTL* RTL2* NRJ* NRJ Play* Fun Radio* Nostalgie* Rire et Chansons* Radio.fr* Ce Soir TV* Programme TV* Les Numériques* Frandroid* Madmoizelle* ZDNet* HBR France* Voici* Closer* Grazia* Melty* NextPlz* Femme Actuelle* Marie France* Psychologies* Biba* Pleine Vie* Modes & Travaux* Le Journal de la Maison* Parole de Mamans* Entre Nous* Ça m'intéresse* GEO* Capital* Science & Vie* Gamekult* Rugbyrama* Caradisiac* Auto Journal* Auto Plus* Marmiton* Cuisine Actuelle* Doctissimo* Top Santé* Mappy* Sofincomerci d'avoir bougé le topic

Contribution le : Aujourd'hui 10:22:21

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