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Kilroy1 Testeur d'injecteurs 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 21126 Karma: 28680

Contribution le : Aujourd'hui 19:55:43

blahmeuh Re: Testeur d'injecteurs 0 #2

Membre Premium Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 1310 Karma: 485 c'est satisfaying. mais quand t'as des injecteurs bouchés parce que le fabricant s'est dit "mais t'inquiète ça passe, ça va pas se voir" c'est un peu moins satisfying.. surtout à 60000km (nombre de zéro vérifié avant post)

Contribution le : Aujourd'hui 20:00:39