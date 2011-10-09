|Kilroy1
|
Testeur d'injecteurs
|
1 #1
|
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21126
Karma: 28680
|
Contribution le : Aujourd'hui 19:55:43
|Signaler
|blahmeuh
|
0 #2
|
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1310
Karma: 485
|
c'est satisfaying. mais quand t'as des injecteurs bouchés parce que le fabricant s'est dit "mais t'inquiète ça passe, ça va pas se voir" c'est un peu moins satisfying.. surtout à 60000km (nombre de zéro vérifié avant post)
Contribution le : Aujourd'hui 20:00:39
|Signaler