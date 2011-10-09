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Kilroy1
Testeur d'injecteurs
 1  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21126
Karma: 28680

Contribution le : Aujourd'hui 19:55:43
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blahmeuh
Re: Testeur d'injecteurs
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1310
Karma: 485
c'est satisfaying. mais quand t'as des injecteurs bouchés parce que le fabricant s'est dit "mais t'inquiète ça passe, ça va pas se voir" c'est un peu moins satisfying.. surtout à 60000km (nombre de zéro vérifié avant post)

Contribution le : Aujourd'hui 20:00:39
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