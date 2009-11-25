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tridarius Explosion de la fusée New Glenn 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 25/11/2009 03:39 Post(s): 73 Karma: 90

Breaking News: Blue Origin New Glenn rocket explodes during launch pad test



L’explosion de New Glenn — jeudi 29 mai 2026



La fusée New Glenn de Blue Origin a explosé lors d’un essai de mise à feu à Cape Canaveral, en Floride. Blue Origin a parlé d’une “anomalie lors de l’essai de mise à feu”, en précisant que tout le personnel a été localisé et est sain et sauf.



Les images capturées par des observateurs locaux suggèrent que les infrastructures du Complexe de lancement 36 (LC-36) ont subi des dégâts considérables. Le LC-36 étant actuellement le seul pad adapté à la New Glenn, toute détérioration majeure équivaut à une immobilisation prolongée de la fusée au sol.



Les conséquences potentielles sont importantes :



Le patron de la NASA, Jared Isaacman, a promis de “communiquer dès que possible toute information sur des répercussions éventuelles pour le programme Artémis et de base lunaire”.



La fusée devait prochainement lancer des satellites de la constellation Leo d’Amazon. De plus, en avril, Blue Origin avait déjà essuyé un échec lors du troisième lancement, où un dysfonctionnement avait empêché l’étage supérieur de placer un satellite sur l’orbite visée.



C’est donc un coup dur pour Blue Origin, qui accumulait déjà les difficultés avec cette fusée pourtant centrale dans ses ambitions lunaires et ses contrats avec la NASA.

Contribution le : Aujourd'hui 09:58:51



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