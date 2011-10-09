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Kilroy1
Traverser les pieds au sec
 1  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21133
Karma: 28708

https://www.reddit.com/comments/1tqo548

Contribution le : Aujourd'hui 13:27:57
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MYRRZINN
Re: Traverser les pieds au sec
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3106
Karma: 5539
Traverser une zone inondée presqu'au sec avec un escabeau ça marche.

Pasqu'un escabeau, son utilité, c'est qu'il a des marches. Je précise ça pour les non-comprenants de mes vannes que, y'a un jeu de mot avec "marche".

Contribution le : Aujourd'hui 13:56:38
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