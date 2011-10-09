|Kilroy1
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Traverser les pieds au sec
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1 #1
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Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : Aujourd'hui 13:27:57
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Traverser une zone inondée presqu'au sec avec un escabeau ça marche.
Pasqu'un escabeau, son utilité, c'est qu'il a des marches. Je précise ça pour les non-comprenants de mes vannes que, y'a un jeu de mot avec "marche".
Contribution le : Aujourd'hui 13:56:38
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