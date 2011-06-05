|Daniellou
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Parasols pour voitures
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1 #1
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Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Contribution le : Aujourd'hui 08:59:16
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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J'en ai toujours rêvé !
Contribution le : Aujourd'hui 09:44:17
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|Drakkaru
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 12/08/2012 00:23
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Faut avoir une voiture haute pour espérer qu'y a pas un con avec une grosse bagnole qui éclate ton pare-soleil quand il se gare à côté.
Contribution le : Aujourd'hui 10:13:12
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