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Daniellou Parasols pour voitures 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 744 Karma: 756 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 08:59:16

alfosynchro Re: Parasols pour voitures 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19450 Karma: 8328 J'en ai toujours rêvé !

Contribution le : Aujourd'hui 09:44:17

Drakkaru Re: Parasols pour voitures 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 12/08/2012 00:23 Post(s): 4952 Karma: 2464 Faut avoir une voiture haute pour espérer qu'y a pas un con avec une grosse bagnole qui éclate ton pare-soleil quand il se gare à côté.

Contribution le : Aujourd'hui 10:13:12