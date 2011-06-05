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Daniellou
Parasols pour voitures
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 744
Karma: 756

Contribution le : Aujourd'hui 08:59:16
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alfosynchro
Re: Parasols pour voitures
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19450
Karma: 8328
J'en ai toujours rêvé !

Contribution le : Aujourd'hui 09:44:17
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Drakkaru
Re: Parasols pour voitures
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 12/08/2012 00:23
Post(s): 4952
Karma: 2464
Faut avoir une voiture haute pour espérer qu'y a pas un con avec une grosse bagnole qui éclate ton pare-soleil quand il se gare à côté.

Contribution le : Aujourd'hui 10:13:12
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