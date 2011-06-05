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Kilroy1 cascadeur climatiseur 1 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 21154 Karma: 28640

https://www.reddit.com/comments/1tscvnw

Contribution le : Aujourd'hui 12:12:24

Fabiolo Re: cascadeur climatiseur 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 2126 Karma: 1225 le suspense est insoutenable.

Contribution le : Aujourd'hui 12:29:03

alfosynchro Re: cascadeur climatiseur 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19455 Karma: 8329 Les probabilités qu'il tombe avec tout le reste étaient grandes, de toute façon.



Je sais ce que c'est de tomber avec une échelle, mais pas d'une échelle sur un échafaudage.

Contribution le : Aujourd'hui 12:59:20