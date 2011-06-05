|Kilroy1
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cascadeur climatiseur
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1 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : Aujourd'hui 12:12:24
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|Fabiolo
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 19/12/2012 12:11
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le suspense est insoutenable.
Contribution le : Aujourd'hui 12:29:03
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Les probabilités qu'il tombe avec tout le reste étaient grandes, de toute façon.
Je sais ce que c'est de tomber avec une échelle, mais pas d'une échelle sur un échafaudage.
Contribution le : Aujourd'hui 12:59:20
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