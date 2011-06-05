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Kilroy1
cascadeur climatiseur
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21154
Karma: 28640

https://www.reddit.com/comments/1tscvnw

Contribution le : Aujourd'hui 12:12:24
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Fabiolo
Re: cascadeur climatiseur
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 19/12/2012 12:11
Post(s): 2126
Karma: 1225
le suspense est insoutenable.

Contribution le : Aujourd'hui 12:29:03
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alfosynchro
Re: cascadeur climatiseur
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19455
Karma: 8329
Les probabilités qu'il tombe avec tout le reste étaient grandes, de toute façon.

Je sais ce que c'est de tomber avec une échelle, mais pas d'une échelle sur un échafaudage.

Contribution le : Aujourd'hui 12:59:20
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