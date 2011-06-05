|Kilroy1
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Des hooligans au comptoir
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1 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : Aujourd'hui 12:29:24
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|fede27
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 29/01/2012 02:32
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Ils fêtaient la victoire du PSG? Ça manque de flammes un peu...
Contribution le : Aujourd'hui 12:59:56
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Leurs hormones sont synchro ! C'est l'heure de jouer.
Contribution le : Aujourd'hui 13:01:56
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