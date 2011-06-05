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Kilroy1
Des hooligans au comptoir
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21154
Karma: 28640

https://www.reddit.com/comments/1tsjkmy

Contribution le : Aujourd'hui 12:29:24
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fede27
Re: Des hooligans au comptoir
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 29/01/2012 02:32
Post(s): 2430
Karma: 374
Ils fêtaient la victoire du PSG? Ça manque de flammes un peu...

Contribution le : Aujourd'hui 12:59:56
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alfosynchro
Re: Des hooligans au comptoir
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19457
Karma: 8329
Leurs hormones sont synchro ! C'est l'heure de jouer.

Contribution le : Aujourd'hui 13:01:56
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