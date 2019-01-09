

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3116 Karma: 5551





Aujourd'hui, je vous fais découvrir un autre clip : "Le temps c'est de l'argent".

https://youtu.be/OR-VHAJ5Jcc?si=2fgTktGRhgO7qhV4



Plus un nouveau titre : "La danse des bretons" (le clip est en production pour un prochain tournage).

https://youtu.be/L2WKeKQMvN4?si=07nGLknRhbJZH0SC



En prime, un petit reportage sur ce jeune artiste qui mérite de réussir.

https://youtu.be/IY7gLZq5bxs?si=OlWJ2A6aL443guFi Il y a quelques mois, je vous avais fait découvrir le plus breton des Ivoiriens (non, non, il n'est pas aveugle), Armel LeMalabar (Armel N'Guessan) avec le titre "Bienvenue à Brest" qui a fait plus de deux millions d'écoutes en streaming.Aujourd'hui, je vous fais découvrir un autre clip : "Le temps c'est de l'argent".Plus un nouveau titre : "La danse des bretons" (le clip est en production pour un prochain tournage).En prime, un petit reportage sur ce jeune artiste qui mérite de réussir.

Contribution le : Aujourd'hui 09:23:53