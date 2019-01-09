|MYRRZINN
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Armel LeMalabar
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1 #1
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Il y a quelques mois, je vous avais fait découvrir le plus breton des Ivoiriens (non, non, il n'est pas aveugle), Armel LeMalabar (Armel N'Guessan) avec le titre "Bienvenue à Brest" qui a fait plus de deux millions d'écoutes en streaming.
Aujourd'hui, je vous fais découvrir un autre clip : "Le temps c'est de l'argent".
https://youtu.be/OR-VHAJ5Jcc?si=2fgTktGRhgO7qhV4
Plus un nouveau titre : "La danse des bretons" (le clip est en production pour un prochain tournage).
https://youtu.be/L2WKeKQMvN4?si=07nGLknRhbJZH0SC
En prime, un petit reportage sur ce jeune artiste qui mérite de réussir.
https://youtu.be/IY7gLZq5bxs?si=OlWJ2A6aL443guFi
Contribution le : Aujourd'hui 09:23:53
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