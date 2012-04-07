WTF ping pong orchestral || Cover religieuse de "Wrecking Ball" de Miley Cyrus || FAIL avion

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Le Botafumeiro, encensoir en laiton argenté, est haut de 1,60 m et pèse 54 kg. Il fut exécuté par l'orfèvre Losada en 1851.



À l'origine, cet encensoir servait à parfumer la cathédrale. Il pend à une corde sous le transept. À l'occasion de célébrations liturgiques spéciales et pendant l'Année Sainte Compostellane, au cours de la messe du pèlerin qui se déroule tous les jours à 12 h, les visiteurs peuvent contempler la singulière cérémonie du botafumeiro.

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Un avion rate son approche de la piste à Madère. En soit c'est un fail / win parce qu'il repart sans problème, mais en tant que passager je n'aurais pas aimé voir la piste depuis cet angle de vue

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-------------------------------------------------------Le Botafumeiro, encensoir en laiton argenté, est haut de 1,60 m et pèse 54 kg. Il fut exécuté par l'orfèvre Losada en 1851.À l'origine, cet encensoir servait à parfumer la cathédrale. Il pend à une corde sous le transept. À l'occasion de célébrations liturgiques spéciales et pendant l'Année Sainte Compostellane, au cours de la messe du pèlerin qui se déroule tous les jours à 12 h, les visiteurs peuvent contempler la singulière cérémonie du botafumeiro.-------------------------------------------------------Un avion rate son approche de la piste à Madère. En soit c'est un fail / win parce qu'il repart sans problème, mais en tant que passager je n'aurais pas aimé voir la piste depuis cet angle de vue

Contribution le : Aujourd'hui 11:35:11