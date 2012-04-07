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Wiliwilliam
WTF ping pong orchestral || Cover religieuse de "Wrecking Ball" de Miley Cyrus || FAIL avion
 2  #1
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Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Le Botafumeiro, encensoir en laiton argenté, est haut de 1,60 m et pèse 54 kg. Il fut exécuté par l'orfèvre Losada en 1851.

À l'origine, cet encensoir servait à parfumer la cathédrale. Il pend à une corde sous le transept. À l'occasion de célébrations liturgiques spéciales et pendant l'Année Sainte Compostellane, au cours de la messe du pèlerin qui se déroule tous les jours à 12 h, les visiteurs peuvent contempler la singulière cérémonie du botafumeiro.


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Un avion rate son approche de la piste à Madère. En soit c'est un fail / win parce qu'il repart sans problème, mais en tant que passager je n'aurais pas aimé voir la piste depuis cet angle de vue 😅


Contribution le : Aujourd'hui 11:35:11
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FefefeuJejejeu
Re: WTF ping pong orchestral || Cover religieuse de "Wrecking Ball" de Miley Cyrus || FAIL avion
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 18/03/2016 21:26
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WTF ping pong orchestral, oui, c'est japonais quoi…

Contribution le : Aujourd'hui 13:34:51
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Wiliwilliam
Re: WTF ping pong orchestral || Cover religieuse de "Wrecking Ball" de Miley Cyrus || FAIL avion
 0  #3
Membre Premium
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le concert entier

Andy Akiho: "Ricochet" (Ping Pong Concerto) Hsing, Landers, Zeltser, Cossin

Contribution le : Aujourd'hui 13:53:24
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