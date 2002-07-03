Un cycliste agresse violemment une automobiliste



Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 3196 Karma: 1847

la violence ne résout rien, c'est un exutoire a une situation ingérable ou insoutenable.



Cela dit sur la route, l'accumulation d'incivilités, d'irrespect, de comportements dangereux au mépris des autres , font qu'une accumulation d’événements stressant ou choquant amène a craquer et commettre des actes malheureux qui ne devraient pas exister sur nos routes si (oui toujours un si quelque part) tout le monde était un peu plus conscient que quand on utilise l'espace public pour circuler on doit être également conscient qu'on le partage avec d'autres personnes et d'autres moyens de transport, le monde s'en porterait bien mieux.



Mais malheureusement les gens sont dans leur bulle égoïste et aveugle, et de temps en temps quelqu'un craque et commet l’irréparable.

Contribution le : Hier 14:50:30