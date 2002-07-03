|Koreus
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Un cycliste agresse violemment une automobiliste
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0 #1
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Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Contribution le : 02/06 18:04:17
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|JackVance
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3 #2
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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Comment une situation peut-elle dégénérer ainsi vis-à-vis d'une femme ?
Il y a plein d'autres moyens de régler la situation que celui de porter la main sur celle-ci.
Entre deux bas du front masculins, pourquoi pas, mais sur une femme ???
A tort ou à raison, c'est déplorable ET impardonnable.
Contribution le : 02/06 18:20:40
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|Mancuso
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0 #3
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Je m'installe
Inscrit: 29/10/2018 14:12
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Visiblement, au tout début de la vidéo, le cycliste est encore sur son vélo.
En général, on le quitte avant de commencer à taper.
Si on en déduit que c'est la nenette qui à commencer à taper, multiplié par le fait évident qu'une automobile est plus une cause de danger pour un vélo que l'inverse, alors je conclu qu'elle mérite bien une réaction.
Il existe aussi des connards féminins.
Contribution le : Hier 08:52:11
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|Wiliwilliam
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0 #4
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Citation :
de ce genre la réaction?
Contribution le : Hier 09:22:13
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|Kendaar
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1 #5
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Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
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la violence ne résout rien, c'est un exutoire a une situation ingérable ou insoutenable.
Cela dit sur la route, l'accumulation d'incivilités, d'irrespect, de comportements dangereux au mépris des autres , font qu'une accumulation d’événements stressant ou choquant amène a craquer et commettre des actes malheureux qui ne devraient pas exister sur nos routes si (oui toujours un si quelque part) tout le monde était un peu plus conscient que quand on utilise l'espace public pour circuler on doit être également conscient qu'on le partage avec d'autres personnes et d'autres moyens de transport, le monde s'en porterait bien mieux.
Mais malheureusement les gens sont dans leur bulle égoïste et aveugle, et de temps en temps quelqu'un craque et commet l’irréparable.
Contribution le : Hier 14:50:30
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