Soutenir ses couleurs à tout prix



Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40614 Karma: 20560



Un bar irlandais a décidé que ses clients pourraient quand même venir supporter les couleurs de leur pays ... à l'envers ! Et oui, le Biddy Mulligans d'Édimbourg supportera la Côte d'Ivoire pendant tout le mondial. Et pour l'occasion => Guinness africaine, snacks ivoiriens et playlist du pays pour les matchs de la Côte d'Ivoire.

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L'Irlande n'est pas parvenue à se qualifier pour la phase finale de la coupe du monde de Football 2026.Un bar irlandais a décidé que ses clients pourraient quand même venir supporter les couleurs de leur pays ... à l'envers ! Et oui, le Biddy Mulligans d'Édimbourg supportera la Côte d'Ivoire pendant tout le mondial. Et pour l'occasion => Guinness africaine, snacks ivoiriens et playlist du pays pour les matchs de la Côte d'Ivoire.

Contribution le : Aujourd'hui 13:47:26