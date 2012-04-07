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Wiliwilliam
Soutenir ses couleurs à tout prix
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Karma: 20560
L'Irlande n'est pas parvenue à se qualifier pour la phase finale de la coupe du monde de Football 2026.
Un bar irlandais a décidé que ses clients pourraient quand même venir supporter les couleurs de leur pays ... à l'envers ! Et oui, le Biddy Mulligans d'Édimbourg supportera la Côte d'Ivoire pendant tout le mondial. Et pour l'occasion => Guinness africaine, snacks ivoiriens et playlist du pays pour les matchs de la Côte d'Ivoire.


Contribution le : Aujourd'hui 13:47:26
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