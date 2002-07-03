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Asmodee88
Attraper un chien pour taper sur les autres
 4  #1
Je suis accro
Inscrit: 17/11/2016 14:10
Post(s): 1421
Karma: 1398

Contribution le : Hier 15:03:58
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alfosynchro
Re: Attraper un chien pour taper sur les autres
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19489
Karma: 8336
J'aime les animaux, et les chiens en particulier, mais... parfois j'aime pas les chiens.

Contribution le : Hier 15:31:35
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Koreus
Re: Attraper un chien pour taper sur les autres
 1  #3
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76975
Karma: 39086
Mon chien n’a pas aimé la vidéo, moi non plus d'ailleurs

Contribution le : Hier 17:28:04
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