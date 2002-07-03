|Asmodee88
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Attraper un chien pour taper sur les autres
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4 #1
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Je suis accro
Inscrit: 17/11/2016 14:10
Post(s): 1421
Karma: 1398
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Contribution le : Hier 15:03:58
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19489
Karma: 8336
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J'aime les animaux, et les chiens en particulier, mais... parfois j'aime pas les chiens.
Contribution le : Hier 15:31:35
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|Koreus
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1 #3
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Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76975
Karma: 39086
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Mon chien n’a pas aimé la vidéo, moi non plus d'ailleurs
Contribution le : Hier 17:28:04
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