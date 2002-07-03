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Yazguen
Quand tu es pressé d'éteindre la TV mais que tu ne trouves pas la télécommande
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/02/2005 18:32
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https://www.reddit.com/comments/1tt751k

Contribution le : Hier 16:10:08
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blahmeuh
Re: Quand tu es pressé d'éteindre la TV mais que tu ne trouves pas la télécommande
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1333
Karma: 489
après, certaines télés sont devenues tellement abordable que ça se remplace facilement. ou sinon ya juste à aller chourer celle du voisin (vengeance, il s'est bien tapé ta femme [humour])

Contribution le : Hier 16:46:29
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alfosynchro
Re: Quand tu es pressé d'éteindre la TV mais que tu ne trouves pas la télécommande
 1  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19489
Karma: 8336
De mon temps, on avait des tubes cathodiques (non, pas catholiques), ça se pétait pas comme ça mais si tu y arrivais, ça te faisait passer l'envie de recommencer 😃

Contribution le : Hier 16:50:56
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Koreus
Re: Quand tu es pressé d'éteindre la TV mais que tu ne trouves pas la télécommande
 1  #4
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Sympa le pote que t’invite et qui te pète la télé

Contribution le : Hier 17:07:57
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Wiliwilliam
Re: Quand tu es pressé d'éteindre la TV mais que tu ne trouves pas la télécommande
 0  #5
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40618
Karma: 20569
harg .. mais c'est une COMPILE !?! quel enfer

Contribution le : Hier 18:10:37
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MYRRZINN
Re: Quand tu es pressé d'éteindre la TV mais que tu ne trouves pas la télécommande
 0  #6
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3121
Karma: 5556
Bande de cons !!!

Contribution le : Hier 19:07:04
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