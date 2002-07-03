Quand tu es pressé d'éteindre la TV mais que tu ne trouves pas la télécommande
|Yazguen
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Quand tu es pressé d'éteindre la TV mais que tu ne trouves pas la télécommande
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2 #1
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Inscrit: 18/02/2005 18:32
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Contribution le : Hier 16:10:08
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|blahmeuh
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0 #2
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après, certaines télés sont devenues tellement abordable que ça se remplace facilement. ou sinon ya juste à aller chourer celle du voisin (vengeance, il s'est bien tapé ta femme [humour])
Contribution le : Hier 16:46:29
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|alfosynchro
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1 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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De mon temps, on avait des tubes cathodiques (non, pas catholiques), ça se pétait pas comme ça mais si tu y arrivais, ça te faisait passer l'envie de recommencer
Contribution le : Hier 16:50:56
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|Koreus
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1 #4
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Sympa le pote que t’invite et qui te pète la télé
Contribution le : Hier 17:07:57
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|Wiliwilliam
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0 #5
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harg .. mais c'est une COMPILE !?! quel enfer
Contribution le : Hier 18:10:37
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|MYRRZINN
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0 #6
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Bande de cons !!!
Contribution le : Hier 19:07:04
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