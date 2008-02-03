|Wiliwilliam
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Kev Adams à America's Got Talent
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2 #1
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Les juges se demandent s'il ne s'agit pas du "meilleur humoriste jamais vu dans l’émission".
Kev Adams Has The Judges CRYING Laughing | Auditions | AGT 2026
Contribution le : Hier 18:34:45
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|JackVance
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0 #2
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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Désolé, je n'accroche pas avec ce genre de personnage, trop (très ?) surfait pour moi.
Avis perso.
Contribution le : Hier 19:06:33
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19489
Karma: 8336
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J'aimerais bien savoir parler anglais comme lui !
J'avais bien commencé il y a 49 ans quand je suis tombé amoureux de ma prof d'anglais, mais ça n'a pas duré...
Contribution le : Hier 19:58:04
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