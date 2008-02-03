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Wiliwilliam Kev Adams à America's Got Talent 2 #1

Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40618 Karma: 20569



Kev Adams Has The Judges CRYING Laughing | Auditions | AGT 2026



Les juges se demandent s'il ne s'agit pas du "meilleur humoriste jamais vu dans l’émission".Kev Adams Has The Judges CRYING Laughing | Auditions | AGT 2026

Contribution le : Hier 18:34:45

JackVance Re: Kev Adams à America's Got Talent 0 #2

Je suis accro Inscrit: 03/02/2008 16:42 Post(s): 824 Karma: 933 Désolé, je n'accroche pas avec ce genre de personnage, trop (très ?) surfait pour moi.



Avis perso.

Contribution le : Hier 19:06:33

alfosynchro Re: Kev Adams à America's Got Talent 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19489 Karma: 8336

J'avais bien commencé il y a 49 ans quand je suis tombé amoureux de ma prof d'anglais, mais ça n'a pas duré... J'aimerais bien savoir parler anglais comme lui !J'avais bien commencé il y a 49 ans quand je suis tombé amoureux de ma prof d'anglais, mais ça n'a pas duré...

Contribution le : Hier 19:58:04