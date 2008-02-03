Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Wiliwilliam
Kev Adams à America's Got Talent
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40618
Karma: 20569
Les juges se demandent s'il ne s'agit pas du "meilleur humoriste jamais vu dans l’émission".

Kev Adams Has The Judges CRYING Laughing | Auditions | AGT 2026


Contribution le : Hier 18:34:45
Signaler

JackVance
Re: Kev Adams à America's Got Talent
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 824
Karma: 933
Désolé, je n'accroche pas avec ce genre de personnage, trop (très ?) surfait pour moi.

Avis perso.

Contribution le : Hier 19:06:33
Signaler

alfosynchro
Re: Kev Adams à America's Got Talent
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19489
Karma: 8336
J'aimerais bien savoir parler anglais comme lui !
J'avais bien commencé il y a 49 ans quand je suis tombé amoureux de ma prof d'anglais, mais ça n'a pas duré... 😞

Contribution le : Hier 19:58:04
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.