Une limace de mer qui peut détacher sa tête de son corps



Je suis accro Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 785 Karma: 893

Elysia Marginata. La bestiole est donc tout de même capable de d'auto décapiter et de reconstruire intégralement son corps en une vingtaine de jours!!



Vidéo bien saturée avec musique dramatique et commentaires exaltés :





Plus sobre, en laboratoire, sans voix off mais avec du texte et une musique un peu moins dramatique :





Observation in-situ sans blabla ni musique ni couleurs, juste le doux glouglou du plongeur (et quand même un peu de post prod au niveau des couleurs je présume...) :



Contribution le : Hier 19:22:10