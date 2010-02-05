Une limace de mer qui peut détacher sa tête de son corps
|Daniellou
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Une limace de mer qui peut détacher sa tête de son corps
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4 #1
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Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Elysia Marginata. La bestiole est donc tout de même capable de d'auto décapiter et de reconstruire intégralement son corps en une vingtaine de jours!!
Vidéo bien saturée avec musique dramatique et commentaires exaltés :
Plus sobre, en laboratoire, sans voix off mais avec du texte et une musique un peu moins dramatique :
Observation in-situ sans blabla ni musique ni couleurs, juste le doux glouglou du plongeur (et quand même un peu de post prod au niveau des couleurs je présume...) :
Contribution le : Hier 19:22:10
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Bon, si j'ai bien compris, seule la tête survit et fait repousser un nouveau corps, mais est-ce qu'il explique pourquoi la nature a prévu cela ? A quoi ça sert ?
Je n'ai pas entendu.
Edit @Jashugan13 : merci bien
Contribution le : Hier 20:05:22
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|Jashugan13
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1 #3
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Je m'installe
Inscrit: 05/02/2010 21:38
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@alfosynchro Apparemment la tête se sépare d'un corps parasité. Elle laisse le corps mourir, et le parasite avec.
Contribution le : Hier 22:18:06
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