Je cherche un topic déjà créé sur le thème "télécharger vidéo YouTube"
|alfosynchro
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Je cherche un topic déjà créé sur le thème "télécharger vidéo YouTube"
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1 #1
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Je cherche un topic déjà créé sur le thème "télécharger une vidéo YouTube" mais je ne le retrouve pas.
Jusqu'alors j'utilisais Download Helper, mais j'ai comme l'impression que YouTube a trouvé une parade car ça ne marche plus.
Connaissez-vous un moyen aussi simple et efficace ?
Contribution le : Hier 20:15:00
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|Sebmagic
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0 #2
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Membre Premium
Inscrit: 26/11/2007 22:04
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Perso j'utilise notube.io
Contribution le : Hier 23:18:08
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|blahmeuh
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0 #3
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perso, j'utilise une implémentation python de yt-dlp combinée à une extension custom (de mon cru) pour firefox pour télécharger depuis mon serveur de fichiers des vidéos yt.
c'est simple, mais la limite est que ça ne fonctionne pas avec les vidéos pour lesquelles il faut s'identifier (celles avec des nudistes ou autre...)
je peux partager un peu de code, mais disons qu'il y a un nombre de prérequis qui rendent la chose assez peu accessible :-|
ps : yt-dlp est dispo sous windows, c'est de la ligne de commande mais ça télécharge pareil.
Contribution le : Aujourd'hui 00:11:17
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|poiuytreza525
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 18/01/2013 09:01
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Avec tampermonkey sur firefox tu as plusieurs addon qui le permettent.
Sinon pour ma part je le fais avec JDownloader 2 c'est royal tu peux choisir la qualité et ce que tu télécharge exactement (son, vidéo, les deux, etc.).
Et tu as pas mal de sites qui le permettent en cherchant sur Google si c'est du ponctuel.
Contribution le : Aujourd'hui 00:33:11
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