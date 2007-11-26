Je cherche un topic déjà créé sur le thème "télécharger vidéo YouTube"



Membre Premium Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 1333 Karma: 489



c'est simple, mais la limite est que ça ne fonctionne pas avec les vidéos pour lesquelles il faut s'identifier (celles avec des nudistes ou autre...)



je peux partager un peu de code, mais disons qu'il y a un nombre de prérequis qui rendent la chose assez peu accessible :-|













ps : yt-dlp est dispo sous windows, c'est de la ligne de commande mais ça télécharge pareil. perso, j'utilise une implémentation python de yt-dlp combinée à une extension custom (de mon cru) pour firefox pour télécharger depuis mon serveur de fichiers des vidéos yt.c'est simple, mais la limite est que ça ne fonctionne pas avec les vidéos pour lesquelles il faut s'identifier (celles avec des nudistes ou autre...)je peux partager un peu de code, mais disons qu'il y a un nombre de prérequis qui rendent la chose assez peu accessible :-|ps : yt-dlp est dispo sous windows, c'est de la ligne de commande mais ça télécharge pareil.

Contribution le : Aujourd'hui 00:11:17