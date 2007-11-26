Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



alfosynchro
Je cherche un topic déjà créé sur le thème "télécharger vidéo YouTube"
 1  #1
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19489
Karma: 8336
Je cherche un topic déjà créé sur le thème "télécharger une vidéo YouTube" mais je ne le retrouve pas.
Jusqu'alors j'utilisais Download Helper, mais j'ai comme l'impression que YouTube a trouvé une parade car ça ne marche plus.

Connaissez-vous un moyen aussi simple et efficace ?

Contribution le : Hier 20:15:00
Signaler

Sebmagic
Re: Je cherche un topic déjà créé sur le thème "télécharger vidéo YouTube"
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 26/11/2007 22:04
Post(s): 6371
Karma: 2548
Perso j'utilise notube.io

Contribution le : Hier 23:18:08
Signaler

blahmeuh
Re: Je cherche un topic déjà créé sur le thème "télécharger vidéo YouTube"
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1333
Karma: 489
perso, j'utilise une implémentation python de yt-dlp combinée à une extension custom (de mon cru) pour firefox pour télécharger depuis mon serveur de fichiers des vidéos yt.
c'est simple, mais la limite est que ça ne fonctionne pas avec les vidéos pour lesquelles il faut s'identifier (celles avec des nudistes ou autre...)

je peux partager un peu de code, mais disons qu'il y a un nombre de prérequis qui rendent la chose assez peu accessible :-|






ps : yt-dlp est dispo sous windows, c'est de la ligne de commande mais ça télécharge pareil.

Contribution le : Aujourd'hui 00:11:17
Signaler

poiuytreza525
Re: Je cherche un topic déjà créé sur le thème "télécharger vidéo YouTube"
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 18/01/2013 09:01
Post(s): 3893
Karma: 1311
Avec tampermonkey sur firefox tu as plusieurs addon qui le permettent.
Sinon pour ma part je le fais avec JDownloader 2 c'est royal tu peux choisir la qualité et ce que tu télécharge exactement (son, vidéo, les deux, etc.).
Et tu as pas mal de sites qui le permettent en cherchant sur Google si c'est du ponctuel.

Contribution le : Aujourd'hui 00:33:11
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.