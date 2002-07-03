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Koreus Un chihuahua avec un masque de clown #IA 2 #1

Membre Premium Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 76978 Karma: 39088





The way Rocky's brain stopped working for a full second #funny #pets #chihuahua #pitbull Un chihuahua avec un masque de clown fait peur à un dogue allemand #IAThe way Rocky's brain stopped working for a full second#funny #pets #chihuahua #pitbull

Contribution le : Aujourd'hui 09:58:33

Bricci Re: Un chihuahua avec un masque de clown #IA 1 #3

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 2375 Karma: 8601 Ses journées doivent être longues avec un parquet aussi bien lustré et ses grandes pattes maladroites !

Contribution le : Aujourd'hui 10:35:00