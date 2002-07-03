|Koreus
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Un chihuahua avec un masque de clown #IA
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2 #1
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Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Un chihuahua avec un masque de clown fait peur à un dogue allemand #IA
The way Rocky's brain stopped working for a full second #funny #pets #chihuahua #pitbull
Contribution le : Aujourd'hui 09:58:33
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Il a pas peur, il joue.
Contribution le : Aujourd'hui 10:14:48
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|Bricci
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1 #3
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Ses journées doivent être longues avec un parquet aussi bien lustré et ses grandes pattes maladroites !
Contribution le : Aujourd'hui 10:35:00
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