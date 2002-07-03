Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Koreus
Un chihuahua avec un masque de clown #IA
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76978
Karma: 39088
Un chihuahua avec un masque de clown fait peur à un dogue allemand #IA


The way Rocky's brain stopped working for a full second 😭🤣#funny #pets #chihuahua #pitbull

Contribution le : Aujourd'hui 09:58:33
Signaler

alfosynchro
Re: Un chihuahua avec un masque de clown #IA
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19496
Karma: 8336
Il a pas peur, il joue.

Contribution le : Aujourd'hui 10:14:48
Signaler

Bricci
Re: Un chihuahua avec un masque de clown #IA
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2375
Karma: 8601
Ses journées doivent être longues avec un parquet aussi bien lustré et ses grandes pattes maladroites !

Contribution le : Aujourd'hui 10:35:00
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.