|Bricci
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Les manchots sont de bons payeurs
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2 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2378
Karma: 8601
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Contribution le : Aujourd'hui 10:19:13
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19496
Karma: 8336
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IA
Contribution le : Aujourd'hui 10:59:12
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|vector
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0 #3
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Je suis accro
Inscrit: 08/10/2011 11:45
Post(s): 1842
Karma: 82
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Après ils ont construits un igloo et allumer un barbecue
Contribution le : Aujourd'hui 11:22:46
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|Bricci
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2378
Karma: 8601
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@vector Et monté les marches du Palais du Festival.
Contribution le : Aujourd'hui 11:26:14
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|vector
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0 #5
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Je suis accro
Inscrit: 08/10/2011 11:45
Post(s): 1842
Karma: 82
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Citation :
oui mais :
La vidéo a été coupée, après y'en a d'autres qui viennent lui apporter du mac do et des bons d'achats Amazon
Contribution le : Aujourd'hui 11:32:24
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|Bricci
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0 #6
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2378
Karma: 8601
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@vector Dans une Ferrari Veloce, oui j'ai vu
Contribution le : Aujourd'hui 11:52:58
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