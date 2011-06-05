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Bricci
Les manchots sont de bons payeurs
 2  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2378
Karma: 8601



https://www.instagram.com/p/DYaiLASociW/

Contribution le : Aujourd'hui 10:19:13
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alfosynchro
Re: Les manchots sont de bons payeurs
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19496
Karma: 8336
IA

Contribution le : Aujourd'hui 10:59:12
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vector
Re: Les manchots sont de bons payeurs
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 08/10/2011 11:45
Post(s): 1842
Karma: 82
Après ils ont construits un igloo et allumer un barbecue

Contribution le : Aujourd'hui 11:22:46
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Bricci
Re: Les manchots sont de bons payeurs
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2378
Karma: 8601
@vector Et monté les marches du Palais du Festival.

Contribution le : Aujourd'hui 11:26:14
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vector
Re: Les manchots sont de bons payeurs
 0  #5
Je suis accro
Inscrit: 08/10/2011 11:45
Post(s): 1842
Karma: 82
Citation :

@Bricci a écrit:
@vector Et monté les marches du Palais du Festival.



oui mais :

La vidéo a été coupée, après y'en a d'autres qui viennent lui apporter du mac do et des bons d'achats Amazon

Contribution le : Aujourd'hui 11:32:24
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Bricci
Re: Les manchots sont de bons payeurs
 0  #6
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2378
Karma: 8601
@vector Dans une Ferrari Veloce, oui j'ai vu 😉

Contribution le : Aujourd'hui 11:52:58
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