L'inspiration de Michael Jackson dans le Petit Prince
|Bricci
|
L'inspiration de Michael Jackson dans le Petit Prince
|
1 #1
|
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2375
Karma: 8601
|
Contribution le : Aujourd'hui 10:31:35
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19496
Karma: 8336
|
C'est qu'une impression ou MJ n'a finalement toujours dansé que de la même manière, sur les mêmes pas du début à la fin ?
Contribution le : Aujourd'hui 11:02:04
|Signaler
|Bricci
|
0 #3
|
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2375
Karma: 8601
|
@alfosynchro Pas qu'une impression...
Contribution le : Aujourd'hui 11:27:18
|Signaler