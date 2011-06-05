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Bricci
L'inspiration de Michael Jackson dans le Petit Prince
 1  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2375
Karma: 8601



https://www.instagram.com/p/DX_Yh3tN0cp/

Contribution le : Aujourd'hui 10:31:35
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alfosynchro
Re: L'inspiration de Michael Jackson dans le Petit Prince
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19496
Karma: 8336
C'est qu'une impression ou MJ n'a finalement toujours dansé que de la même manière, sur les mêmes pas du début à la fin ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:02:04
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Bricci
Re: L'inspiration de Michael Jackson dans le Petit Prince
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2375
Karma: 8601
@alfosynchro Pas qu'une impression...

Contribution le : Aujourd'hui 11:27:18
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