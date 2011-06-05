|Wiliwilliam
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Contrôle de police qui se passe mal pour un VTC
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4 #1
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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ça se passe à Rennes.
https://www.instagram.com/reel/DZHp5V6MuLp/
"Qu'est ce que je peux mettre d'autre"
Contribution le : Aujourd'hui 11:36:55
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|Bricci
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2 #2
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Quels cons ! Ils auraient dû être bouchers, ils se seraient éclatés : "y'en a un peu plus, je vous le mets quand même ?"
Contribution le : Aujourd'hui 12:00:02
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|MYRRZINN
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Hummm, miam ! Des macarons aux amandes, ça m'a donné faim !
Ah ? On me dit que ces macarons, ça se mange pas, que ces amendes là, on se les mange au figuré. Et que je suis un con.
Contribution le : Aujourd'hui 13:13:41
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|lsdYoYo
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
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Donnez un uniforme à un petit chef et il devient maître du monde. Et encore plus hargneux s'il sent qu'il pourrait avoir tord.
Contribution le : Aujourd'hui 14:09:08
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|alfosynchro
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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"Vous voyez mon brassard, là ?"
(les plus vieux comprendront)
@lsdYoYo "tort"
Contribution le : Aujourd'hui 14:47:34
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