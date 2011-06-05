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Wiliwilliam
Contrôle de police qui se passe mal pour un VTC
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40620
Karma: 20586
ça se passe à Rennes.


https://www.instagram.com/reel/DZHp5V6MuLp/

"Qu'est ce que je peux mettre d'autre"

Contribution le : Aujourd'hui 11:36:55
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Bricci
Re: Contrôle de police qui se passe mal pour un VTC
 2  #2
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2378
Karma: 8609
Quels cons ! Ils auraient dû être bouchers, ils se seraient éclatés : "y'en a un peu plus, je vous le mets quand même ?"

Contribution le : Aujourd'hui 12:00:02
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MYRRZINN
Re: Contrôle de police qui se passe mal pour un VTC
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3124
Karma: 5559
Hummm, miam ! Des macarons aux amandes, ça m'a donné faim !

Ah ? On me dit que ces macarons, ça se mange pas, que ces amendes là, on se les mange au figuré. Et que je suis un con.

Contribution le : Aujourd'hui 13:13:41
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lsdYoYo
Re: Contrôle de police qui se passe mal pour un VTC
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2860
Karma: 1865
Donnez un uniforme à un petit chef et il devient maître du monde. Et encore plus hargneux s'il sent qu'il pourrait avoir tord.

Contribution le : Aujourd'hui 14:09:08
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alfosynchro
Re: Contrôle de police qui se passe mal pour un VTC
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19497
Karma: 8338
"Vous voyez mon brassard, là ?"
(les plus vieux comprendront)

@lsdYoYo "tort"

Contribution le : Aujourd'hui 14:47:34
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