Contrôle de police qui se passe mal pour un VTC



Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3124 Karma: 5559

Hummm, miam ! Des macarons aux amandes, ça m'a donné faim !



Ah ? On me dit que ces macarons, ça se mange pas, que ces amendes là, on se les mange au figuré. Et que je suis un con.

Contribution le : Aujourd'hui 13:13:41