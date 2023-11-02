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Akira2023
Thomas Bergersen en concert à Paris à La Seine Musicale en 2027
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Je viens d'arriver
Inscrit: 02/11/2023 12:58
Post(s): 75


Le compositeur mondialement reconnu Thomas Bergersen, cofondateur de Two Steps from Hell et l’une des figures les plus influentes de la musique épique moderne, s’apprête à partir pour sa toute première tournée de concerts en tant qu’artiste solo : Thomas Bergersen Live.

Thomas Bergersen est devenue une référence incontournable de la musique épique moderne et de l’univers des bandes-annonces, apparaissant dans les campagnes promotionnelles de grandes franchises cinématographiques telles que Interstellar, Star Trek et Harry Potter, ainsi que dans des publicités mondiales, des campagnes télévisées et des retransmissions prestigieuses d’événements sportifs et de spectacles à travers le monde.

A réserver dès à présent pour découvrir Thomas Bergersen à La Seine Musicale le 16 avril 2027 à Paris. Infos officielles


Thomas Bergersen Live | Two Steps from Hell Composer | Europe Tour 2027

Contribution le : Aujourd'hui 13:20:34
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