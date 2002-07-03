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Daniellou
Les prouesses désastreuses de la technologie dernier cri
 3  #1
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 812
Karma: 973

Contribution le : 04/06 20:06:19
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Fabiolo
Re: Les prouesses désastreuses de la technologie dernier cri
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 19/12/2012 12:11
Post(s): 2129
Karma: 1228
Futur footballeur?

Contribution le : 04/06 20:08:20
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Loom-
Re: Les prouesses désastreuses de la technologie dernier cri
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10964
Karma: 4708
Je sais pas si c'est la première "agression" robot vs humain.

Contribution le : 04/06 20:31:15
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alfosynchro
Re: Les prouesses désastreuses de la technologie dernier cri
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19515
Karma: 8341
RobotCrotte, c'est d'la merde !

On en connait d'autres qui agressent "sans le faire exprès"... soi-disant.

Contribution le : 04/06 20:33:39
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MYRRZINN
Re: Les prouesses désastreuses de la technologie dernier cri
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3142
Karma: 5560
Pas s'excuses. Que dalle. Rien à foutre de la loi d' Asimov !

Contribution le : Hier 09:11:00
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Krobot
🤖 Un robot frappe un enfant
 0  #6
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1034
La vidéo est en article : Un robot frappe un enfant

Contribution le : Hier 13:18:13
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Crazy-13
Re: Les prouesses désastreuses de la technologie dernier cri
 1  #7
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 86297
Karma: 9769
@MYRRZINN c'est justement ce que j'étais parti chercher, il me semblait que la première règle que devait suivre les robot était de ne pas faire de mal aux humains ou un truc comme ça.

Gemini à écrit:
Tu as tout à fait raison ! C'est exactement ça. Ce dont tu parles fait référence à la célèbre Première loi de la robotique.

Ces règles n'ont pas été créées par des ingénieurs, mais par le célèbre écrivain de science-fiction Isaac Asimov en 1942, dans sa nouvelle Cercle vicieux (Runaround).

Contribution le : Hier 23:54:07
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Gog077
Re: Les prouesses désastreuses de la technologie dernier cri
 2  #8
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2542
Karma: 1457
@MYRRZINN après faut voir ce que le robot considère humain !

Contribution le : Aujourd'hui 00:23:10
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alfosynchro
Re: Les prouesses désastreuses de la technologie dernier cri
 0  #9
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19515
Karma: 8341
@Gog077
Bah oui, parce qu'il me semble que déjà, sur des scènes de guerres actuelles on déploie des robots. Arriveront-ils a faire la différence entre un militaire et un civil ? Ou alors, rien à battre, ça bouge, je tire... ^^

Contribution le : Aujourd'hui 08:58:15
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