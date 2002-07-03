Les prouesses désastreuses de la technologie dernier cri



Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 86297 Karma: 9769

@MYRRZINN c'est justement ce que j'étais parti chercher, il me semblait que la première règle que devait suivre les robot était de ne pas faire de mal aux humains ou un truc comme ça.



Gemini à écrit:

Tu as tout à fait raison ! C'est exactement ça. Ce dont tu parles fait référence à la célèbre Première loi de la robotique.



Ces règles n'ont pas été créées par des ingénieurs, mais par le célèbre écrivain de science-fiction Isaac Asimov en 1942, dans sa nouvelle Cercle vicieux (Runaround).

Contribution le : Hier 23:54:07