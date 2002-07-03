Les prouesses désastreuses de la technologie dernier cri
|Daniellou
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Les prouesses désastreuses de la technologie dernier cri
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3 #1
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Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Contribution le : 04/06 20:06:19
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|Fabiolo
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 19/12/2012 12:11
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Futur footballeur?
Contribution le : 04/06 20:08:20
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|Loom-
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0 #3
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Inscrit: 24/04/2013 16:27
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Je sais pas si c'est la première "agression" robot vs humain.
Contribution le : 04/06 20:31:15
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|alfosynchro
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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RobotCrotte, c'est d'la merde !
On en connait d'autres qui agressent "sans le faire exprès"... soi-disant.
Contribution le : 04/06 20:33:39
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|MYRRZINN
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0 #5
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Pas s'excuses. Que dalle. Rien à foutre de la loi d' Asimov !
Contribution le : Hier 09:11:00
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|Krobot
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0 #6
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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La vidéo est en article : Un robot frappe un enfant
Contribution le : Hier 13:18:13
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|Crazy-13
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1 #7
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Inscrit: 09/12/2005 16:32
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@MYRRZINN c'est justement ce que j'étais parti chercher, il me semblait que la première règle que devait suivre les robot était de ne pas faire de mal aux humains ou un truc comme ça.
Gemini à écrit:
Tu as tout à fait raison ! C'est exactement ça. Ce dont tu parles fait référence à la célèbre Première loi de la robotique.
Ces règles n'ont pas été créées par des ingénieurs, mais par le célèbre écrivain de science-fiction Isaac Asimov en 1942, dans sa nouvelle Cercle vicieux (Runaround).
Contribution le : Hier 23:54:07
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|Gog077
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2 #8
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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@MYRRZINN après faut voir ce que le robot considère humain !
Contribution le : Aujourd'hui 00:23:10
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|alfosynchro
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0 #9
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Inscrit: 05/06/2011 12:08
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@Gog077
Bah oui, parce qu'il me semble que déjà, sur des scènes de guerres actuelles on déploie des robots. Arriveront-ils a faire la différence entre un militaire et un civil ? Ou alors, rien à battre, ça bouge, je tire... ^^
Contribution le : Aujourd'hui 08:58:15
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