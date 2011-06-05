Mineurs sous-marins clandestins



Je suis accro Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 811 Karma: 958

Les gars cassent et transportent des cailloux sous l'eau équipés d'un simple tuyau en plastique relié à un compresseur à la surface

Il doivent gérer le débit d'air en pinçant le tuyau avec leurs dents

Ca me donne des frissons ce genre de trucs

Pour quelques miettes d'or visiblement



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Contribution le : Aujourd'hui 08:17:32