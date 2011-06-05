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Daniellou
Mineurs sous-marins clandestins
 2  #1
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 811
Karma: 958
Les gars cassent et transportent des cailloux sous l'eau équipés d'un simple tuyau en plastique relié à un compresseur à la surface
Il doivent gérer le débit d'air en pinçant le tuyau avec leurs dents
Ca me donne des frissons ce genre de trucs
Pour quelques miettes d'or visiblement


Contribution le : Aujourd'hui 08:17:32
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alfosynchro
Re: Mineurs sous-marins clandestins
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19507
Karma: 8341
J'avoue que j'ai du mal à y croire...

Contribution le : Aujourd'hui 08:48:27
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