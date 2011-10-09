|Kilroy1
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Pas content !
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4 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : Aujourd'hui 12:27:12
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Bah, quand un sconce (ou moufette) râle sans montrer son trou du cul, c'est que vous êtes encore en odeur de sainteté. Sinon, vous devrez utiliser votre réserve de jus de tomates pour tenter de supprimer l'odeur fétide des projections de ses glandes anales.
Même si là, ce n'est qu'un bébé.
Contribution le : Aujourd'hui 12:51:47
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