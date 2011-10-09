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Kilroy1
Pas content !
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21193
Karma: 28784

https://www.reddit.com/comments/1ty0420

Contribution le : Aujourd'hui 12:27:12
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MYRRZINN
Re: Pas content !
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3141
Karma: 5559
Bah, quand un sconce (ou moufette) râle sans montrer son trou du cul, c'est que vous êtes encore en odeur de sainteté. Sinon, vous devrez utiliser votre réserve de jus de tomates pour tenter de supprimer l'odeur fétide des projections de ses glandes anales.

Même si là, ce n'est qu'un bébé.

Contribution le : Aujourd'hui 12:51:47
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