|Daniellou
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Des piquets particulièrement bien alignés
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4 #1
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Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Contribution le : Aujourd'hui 10:49:41
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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A l'école le gars, il foutait rien. Il était souvent au piquet. Donc, il sait y faire. CQFD.
Contribution le : Aujourd'hui 11:28:58
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|Gog077
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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Et la vue sur le côté ? Si ça se trouve ils sont alignés mais pas du tout perpendiculaires au sol
Pour avoir posé récemment quelques poteaux bois avec des pieds en acier à planter, bah franchement c'était la misère pour faire un alignement précis sur tous les plans
Contribution le : Aujourd'hui 11:54:54
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