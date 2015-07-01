Des piquets particulièrement bien alignés



Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2550 Karma: 1459





Pour avoir posé récemment quelques poteaux bois avec des pieds en acier à planter, bah franchement c'était la misère pour faire un alignement précis sur tous les plans Et la vue sur le côté ? Si ça se trouve ils sont alignés mais pas du tout perpendiculaires au solPour avoir posé récemment quelques poteaux bois avec des pieds en acier à planter, bah franchement c'était la misère pour faire un alignement précis sur tous les plans

Contribution le : Aujourd'hui 11:54:54