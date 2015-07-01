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Daniellou
Des piquets particulièrement bien alignés
 4  #1
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 834
Karma: 1023

Contribution le : Aujourd'hui 10:49:41
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MYRRZINN
Re: Des piquets particulièrement bien alignés
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3148
Karma: 5560
A l'école le gars, il foutait rien. Il était souvent au piquet. Donc, il sait y faire. CQFD.

Contribution le : Aujourd'hui 11:28:58
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Gog077
Re: Des piquets particulièrement bien alignés
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2550
Karma: 1459
Et la vue sur le côté ? Si ça se trouve ils sont alignés mais pas du tout perpendiculaires au sol 😃

Pour avoir posé récemment quelques poteaux bois avec des pieds en acier à planter, bah franchement c'était la misère pour faire un alignement précis sur tous les plans 😕

Contribution le : Aujourd'hui 11:54:54
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