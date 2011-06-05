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Daniellou
Des chiens jouent au poker
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 843
Karma: 1068

Contribution le : Aujourd'hui 16:01:16
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alfosynchro
Re: Des chiens jouent au poker
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19535
Karma: 8351
Bien dressés les cabots !

Contribution le : Aujourd'hui 17:01:33
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MYRRZINN
Re: Des chiens jouent au poker
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3155
Karma: 5565
Normalement le tricheur c'est celui qui remue la queue.

Contribution le : Aujourd'hui 17:14:17
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