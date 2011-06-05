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Kilroy1 Steward à la sécurité 0 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 21222 Karma: 28924

https://www.reddit.com/comments/1u0ep1q

Contribution le : Aujourd'hui 16:56:09

alfosynchro Re: Stewart à la sécurité 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19535 Karma: 8351



Mais bon, celle-ci est plus courte, mais de bien meilleure qualité !





Edit @Kilroy1 : Stewart est un nom de famille, Steward est le masculin d'hôtesse... Ça doit être une vieille vidéo (11 ans), on l'a déjà vu un peu partout celle-là.Mais bon, celle-ci est plus courte, mais de bien meilleure qualité !Edit @: Stewart est un nom de famille, Steward est le masculin d'hôtesse...

Contribution le : Aujourd'hui 17:04:27