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Kilroy1
Steward à la sécurité
 0  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21222
Karma: 28924

https://www.reddit.com/comments/1u0ep1q

Contribution le : Aujourd'hui 16:56:09
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alfosynchro
Re: Stewart à la sécurité
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19535
Karma: 8351
Ça doit être une vieille vidéo (11 ans), on l'a déjà vu un peu partout celle-là.

Mais bon, celle-ci est plus courte, mais de bien meilleure qualité !


Edit @Kilroy1 : Stewart est un nom de famille, Steward est le masculin d'hôtesse... 😉

Contribution le : Aujourd'hui 17:04:27
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