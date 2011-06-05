|Kilroy1
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Steward à la sécurité
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0 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : Aujourd'hui 16:56:09
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Ça doit être une vieille vidéo (11 ans), on l'a déjà vu un peu partout celle-là.
Mais bon, celle-ci est plus courte, mais de bien meilleure qualité !
Edit @Kilroy1 : Stewart est un nom de famille, Steward est le masculin d'hôtesse...
Contribution le : Aujourd'hui 17:04:27
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