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Yazguen
Puissant séisme aux Philippines (7.8) - 08/06/2026
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/02/2005 18:32
Post(s): 16256
Karma: 17294

https://www.reddit.com/comments/1u082p2

Contribution le : Aujourd'hui 18:02:52
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FanfanLaTulipe
Re: Puissant séisme aux Philippines (7.8) - 08/06/2026
 2  #2
Membre Premium
Inscrit: 18/08/2017 11:12
Post(s): 563
Karma: 326
Le gamin s'en est sorti, mais je crois qu'il est devenu sourd...

Contribution le : Aujourd'hui 18:15:06
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Krobot
🤖 Une mamie protège son petit-fils pendant un séisme (Philippines)
 0  #3
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1034
La vidéo est en article : Une mamie protège son petit-fils pendant un séisme (Philippines)

Contribution le : Aujourd'hui 18:35:51
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Crazy-13
Re: Puissant séisme aux Philippines (7.8) - 08/06/2026
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 86322
Karma: 9774
Elle m'a flingué les tympans à hurler ainsi. 🤯

Contribution le : Aujourd'hui 19:08:53
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