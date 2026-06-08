|Yazguen
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Puissant séisme aux Philippines (7.8) - 08/06/2026
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3 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/02/2005 18:32
Post(s): 16256
Karma: 17294
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Contribution le : Aujourd'hui 18:02:52
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|FanfanLaTulipe
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2 #2
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Membre Premium
Inscrit: 18/08/2017 11:12
Post(s): 563
Karma: 326
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Le gamin s'en est sorti, mais je crois qu'il est devenu sourd...
Contribution le : Aujourd'hui 18:15:06
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|Krobot
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0 #3
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1034
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La vidéo est en article : Une mamie protège son petit-fils pendant un séisme (Philippines)
Contribution le : Aujourd'hui 18:35:51
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|Crazy-13
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 86322
Karma: 9774
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Elle m'a flingué les tympans à hurler ainsi.
Contribution le : Aujourd'hui 19:08:53
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