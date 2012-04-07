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Wiliwilliam
Un sac en peau de T-Rex
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40645
Karma: 20629
Pas de description. Je suis juste affligé.



edit: bon je prends la description du tweet.
Citation :
Des scientifiques anglais et une marque de mode ont donné vie au premier sac en cuir de T-Rex, de quoi ravir les fans de "Jurassic Park". Le collagène du dinosaure originel, vieux de plus de 67 millions d'années, a servi à la fabrication de cette peau extrêmement couteuse. Le sac sera mis aux enchères jeudi à l'Hôtel Drouot, estimé entre 300.000 et 500.000 euros

Contribution le : Aujourd'hui 21:44:31
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favg56
Re: Un sac en peau de T-Rex
 0  #2
Je m'installe
Inscrit: 20/10/2022 15:20
Post(s): 238
Karma: 265
On parle du doublage douteux ?
Ah non en fait…

Contribution le : Aujourd'hui 22:22:53
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