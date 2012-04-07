|Wiliwilliam
|
Un sac en peau de T-Rex
|
1 #1
|
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40645
Karma: 20629
|
Pas de description. Je suis juste affligé.
Chargement de la vidéo...
edit: bon je prends la description du tweet.
Citation :
Des scientifiques anglais et une marque de mode ont donné vie au premier sac en cuir de T-Rex, de quoi ravir les fans de "Jurassic Park". Le collagène du dinosaure originel, vieux de plus de 67 millions d'années, a servi à la fabrication de cette peau extrêmement couteuse. Le sac sera mis aux enchères jeudi à l'Hôtel Drouot, estimé entre 300.000 et 500.000 euros
Contribution le : Aujourd'hui 21:44:31
|Signaler
|favg56
|
0 #2
|
Je m'installe
Inscrit: 20/10/2022 15:20
Post(s): 238
Karma: 265
|
On parle du doublage douteux ?
Ah non en fait…
Contribution le : Aujourd'hui 22:22:53
|Signaler