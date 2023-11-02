Return To Dust et Storm Orchestra unissent leurs forces le 06 juillet pour un concert à Paris
|Akira2023
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Return To Dust et Storm Orchestra unissent leurs forces le 06 juillet pour un concert à Paris
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Je viens d'arriver
Inscrit: 02/11/2023 12:58
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Une belle affiche si vous aimez le rock un peu énervé ! Return To Dust et Storm Orchestra se produiront au Pan Piper à Paris le 6 juillet 2026. Ce double plateau réunira deux groupes en pleine ascension, portés par une énergie scénique remarquable. Une soirée idéale pour découvrir le meilleur du rock alternatif américain et français actuel.
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L'incroyable concert de Storm Orchestra au Nouveau Casino !
Contribution le : Aujourd'hui 12:58:59
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