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Kilroy1 Voyage en vélo roulotte 1 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 21238 Karma: 29000

https://www.reddit.com/comments/1u2se2c

Contribution le : Aujourd'hui 16:24:27

MYRRZINN Re: Voyage en vélo roulotte 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3174 Karma: 5581 Hé oui, même les bobos écolos se plaignent de leur propre mode de vie qu'ils veulent imposer à tout le monde : pédaler, ça fait mal aux jambes.

Ben oui mon gars, c'est à cause de ça qu'on a inventé la bagnole.

Contribution le : Aujourd'hui 17:08:03