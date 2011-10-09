|Kilroy1
|
Voyage en vélo roulotte
|
1 #1
|
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21238
Karma: 29000
|
Contribution le : Aujourd'hui 16:24:27
|Signaler
|MYRRZINN
|
0 #2
|
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3174
Karma: 5581
|
Hé oui, même les bobos écolos se plaignent de leur propre mode de vie qu'ils veulent imposer à tout le monde : pédaler, ça fait mal aux jambes.
Ben oui mon gars, c'est à cause de ça qu'on a inventé la bagnole.
Contribution le : Aujourd'hui 17:08:03
|Signaler