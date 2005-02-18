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Yazguen Un voleur invente un nouveau mode de trottinette électrique 1 #1

Membre Premium Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 16277 Karma: 17308

https://www.reddit.com/comments/1u1jbr1

Bon c'est fake mais il m'a fait ma journée Bon c'est fake mais il m'a fait ma journée

Contribution le : Aujourd'hui 16:52:03

Gog077 Re: Un voleur invente un nouveau mode de trottinette électrique 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2563 Karma: 1466 Pourquoi un voleur ? Il a surtout l'air jeté au débarras le truc. Je pense pas que quelqu'un ait garé son vélo d'appartement le temps d'aller faire une course

Contribution le : Aujourd'hui 17:43:21