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Yazguen
Un voleur invente un nouveau mode de trottinette électrique
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/02/2005 18:32
Post(s): 16277
Karma: 17308

https://www.reddit.com/comments/1u1jbr1
Bon c'est fake mais il m'a fait ma journée

Contribution le : Aujourd'hui 16:52:03
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Gog077
Re: Un voleur invente un nouveau mode de trottinette électrique
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2563
Karma: 1466
Pourquoi un voleur ? Il a surtout l'air jeté au débarras le truc. Je pense pas que quelqu'un ait garé son vélo d'appartement le temps d'aller faire une course 😃

Contribution le : Aujourd'hui 17:43:21
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