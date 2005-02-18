Un voleur invente un nouveau mode de trottinette électrique
|Yazguen
|
Un voleur invente un nouveau mode de trottinette électrique
|
1 #1
|
Membre Premium
Inscrit: 18/02/2005 18:32
Post(s): 16277
Karma: 17308
|
https://www.reddit.com/comments/1u1jbr1
Bon c'est fake mais il m'a fait ma journée
Contribution le : Aujourd'hui 16:52:03
|Signaler
|Gog077
|
0 #2
|
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2563
Karma: 1466
|
Pourquoi un voleur ? Il a surtout l'air jeté au débarras le truc. Je pense pas que quelqu'un ait garé son vélo d'appartement le temps d'aller faire une course
Contribution le : Aujourd'hui 17:43:21
|Signaler