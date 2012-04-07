|Wiliwilliam
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LFI-clicker
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2 #1
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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La France insoumise lance "LFI-Clicker", un mini-jeu en ligne pour soutenir Jean-Luc Mélenchon.
https://noragra.itch.io/lfi-clicker
ça a l'air vraiment très basique et surtout construit autour de clins d'œils et de faits sociaux et politiques.
Si vous y jouez un peu, ne quittez pas la page. Il n'y a pas de système de sauvegarde
On en est pas à notre premier jeu lancé par un homme politique. J'avais souvenir d'un jeu easter eggs sur la page de Bayrou qui était passé il y a longtemps sur le forum (2012).
(bon maintenant le site de Bayrou ne sert plus à ça )
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EDIT: Bon ... je suis un peu déçu au final. ça se torche vite et c'est vraiment pas subtil.
Contribution le : Aujourd'hui 18:56:05
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