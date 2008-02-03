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Daniellou
Des bisous avec la langue siouplé
 3  #1
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 888
Karma: 1237

Contribution le : Aujourd'hui 19:21:25
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JackVance
Re: Des bisous avec la langue siouplé
 2  #2
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 827
Karma: 938
Citation :
Un contact physique non consenti sur la bouche est une agression sexuelle. La peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.



Bon... la vache, elle est déjà derrière les barreaux...

Contribution le : Aujourd'hui 19:54:43
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