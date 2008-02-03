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Daniellou Des bisous avec la langue siouplé 3 #1

Je suis accro Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 888 Karma: 1237 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 19:21:25

JackVance Re: Des bisous avec la langue siouplé 2 #2

Je suis accro Inscrit: 03/02/2008 16:42 Post(s): 827 Karma: 938 Un contact physique non consenti sur la bouche est une agression sexuelle. La peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.





Bon... la vache, elle est déjà derrière les barreaux... Citation :Bon... la vache, elle est déjà derrière les barreaux...

Contribution le : Aujourd'hui 19:54:43