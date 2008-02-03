|Daniellou
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Des bisous avec la langue siouplé
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3 #1
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Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Contribution le : Aujourd'hui 19:21:25
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|JackVance
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2 #2
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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Citation :
Un contact physique non consenti sur la bouche est une agression sexuelle. La peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Bon... la vache, elle est déjà derrière les barreaux...
Contribution le : Aujourd'hui 19:54:43
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