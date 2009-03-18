|Daniellou
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Pilote de rally qui gère
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2 #1
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Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Ca se passe vers 0:45 même si il gère grave tout du long
Contribution le : Aujourd'hui 17:06:08
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Je ne sais pas si c'est l'âge, mais je crois que je ne pourrais pas faire co-pilote !
Contribution le : Aujourd'hui 17:13:50
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|Chrys77
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Ils ne sont pas fait comme le commun des mortels ces gens là
Contribution le : Aujourd'hui 17:25:33
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