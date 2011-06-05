Tuto coiffure… de carnaval.



Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19612 Karma: 8365

J'ai réussi à rester concentré jusqu'au bout !!





Je ne sais pas si c'est une impression ou un fait, les tutos ou autres vidéos dans lesquelles quelqu'un explique quelque chose sont souvent plus fluides et sans hésitation quand elles sont faites par des américains (et des anglais ?) que quand elles sont faites par des français qui "agrémentent" leurs textes de "Hhmmm", "Heeeuu", et autres bruits qui marquent l'hésitation, le manque d'assurance, etc.

Contribution le : Aujourd'hui 11:32:32