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Wiliwilliam
Comment comprendre le langage des aliens ?
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40671
Karma: 20658

Comment comprendre le langage des aliens ?


NB: Accrochez-vous. à regarder en une fois en entier. Sinon aucun intérêt.

Contribution le : Aujourd'hui 14:39:49
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Loom-
Re: Comment comprendre le langage des aliens ?
 1  #2
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10977
Karma: 4716
Je l'ai regarder hier par hasard justement, très intéressant et comme quoi ... Vidéo en double triple sens j'ai bien aimé.

Contribution le : Aujourd'hui 15:16:38
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