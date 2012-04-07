|Wiliwilliam
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Comment comprendre le langage des aliens ?
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4 #1
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Comment comprendre le langage des aliens ?
NB: Accrochez-vous. à regarder en une fois en entier. Sinon aucun intérêt.
Contribution le : Aujourd'hui 14:39:49
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|Loom-
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1 #2
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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Je l'ai regarder hier par hasard justement, très intéressant et comme quoi ... Vidéo en double triple sens j'ai bien aimé.
Contribution le : Aujourd'hui 15:16:38
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