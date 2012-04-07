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Wiliwilliam Comment comprendre le langage des aliens ? 4 #1

Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40671 Karma: 20658

Comment comprendre le langage des aliens ?





NB: Accrochez-vous. à regarder en une fois en entier. Sinon aucun intérêt.

Contribution le : Aujourd'hui 14:39:49

Loom- Re: Comment comprendre le langage des aliens ? 1 #2

Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 10977 Karma: 4716 Je l'ai regarder hier par hasard justement, très intéressant et comme quoi ... Vidéo en double triple sens j'ai bien aimé.

Contribution le : Aujourd'hui 15:16:38