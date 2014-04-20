Les moissoneuses à fraises autonomes de chez TRIC Robotics



Je suis accro Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 1789 Karma: 1975



Donc oui c'est bio dans la mesure ou ca permet de se passer de produit chimique pour faire le meme boulot.



https://www.tricrobotics.com/



On peut cependant se poser la question de la non selectivité de l'engin qui en plus de la lumiere, aspire les insectes. En gros c'est un aspirateur a vies. La prochaine etape, c'est le robot polenisateur... Ce ne sont pas des moissonneuses mais des machines pour lutter contre les insectes ravageurs (et les maladies a priori mais je comprend moins) avec des UV.Donc oui c'est bio dans la mesure ou ca permet de se passer de produit chimique pour faire le meme boulot.On peut cependant se poser la question de la non selectivité de l'engin qui en plus de la lumiere, aspire les insectes. En gros c'est un aspirateur a vies. La prochaine etape, c'est le robot polenisateur...

Contribution le : Hier 23:40:52