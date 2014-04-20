Les moissoneuses à fraises autonomes de chez TRIC Robotics
|Daniellou
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Les moissoneuses à fraises autonomes de chez TRIC Robotics
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1 #1
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Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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A priori ce sont des fraises bio...
Contribution le : Hier 23:00:11
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|Interfector
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0 #2
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Je suis accro
Inscrit: 20/04/2014 16:01
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Ce ne sont pas des moissonneuses mais des machines pour lutter contre les insectes ravageurs (et les maladies a priori mais je comprend moins) avec des UV.
Donc oui c'est bio dans la mesure ou ca permet de se passer de produit chimique pour faire le meme boulot.
https://www.tricrobotics.com/
On peut cependant se poser la question de la non selectivité de l'engin qui en plus de la lumiere, aspire les insectes. En gros c'est un aspirateur a vies. La prochaine etape, c'est le robot polenisateur...
Contribution le : Hier 23:40:52
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