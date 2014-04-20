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Daniellou
Les moissoneuses à fraises autonomes de chez TRIC Robotics
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 944
Karma: 1400
A priori ce sont des fraises bio...

Contribution le : Hier 23:00:11
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Interfector
Re: Les moissoneuses à fraises autonomes de chez TRIC Robotics
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 1789
Karma: 1975
Ce ne sont pas des moissonneuses mais des machines pour lutter contre les insectes ravageurs (et les maladies a priori mais je comprend moins) avec des UV.
Donc oui c'est bio dans la mesure ou ca permet de se passer de produit chimique pour faire le meme boulot.

https://www.tricrobotics.com/

On peut cependant se poser la question de la non selectivité de l'engin qui en plus de la lumiere, aspire les insectes. En gros c'est un aspirateur a vies. La prochaine etape, c'est le robot polenisateur...

Contribution le : Hier 23:40:52
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