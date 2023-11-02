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Akira2023
Julien Rossier est Coluche, le spectacle hommage annoncé en tournée 2027
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Je viens d'arriver
Inscrit: 02/11/2023 12:58
Post(s): 77


Julien Rossier est Coluche dans « C’est l’histoire d’un mec », un spectacle hommage à Coluche très attendu en 2027.

Julien Rossier est Coluche dans un hommage vibrant au célèbre humoriste français. Avec « C’est l’histoire d’un mec », il fait revivre l’esprit, l’humour et l’audace de cette figure incontournable de la scène française. Avec « C’est l’histoire d’un mec », le comédien invite le public à redécouvrir un artiste dont les sketches, les réflexions et la liberté de ton continuent d’inspirer plusieurs générations.

À travers une interprétation précise et habitée, Julien Rossier fait revivre l’univers de Coluche avec respect et sincérité.

À découvrir les 8 et 9 novembre 2027 au Théâtre du Gymnase à Paris, avant de nombreuses dates en province. Toutes les informations sur la tournée sont disponibles sur le site officiel du spectacle.


TEASER OFFICIEL | JULIEN ROSSIER EST COLUCHE! | C'EST L'HISTOIRE D'UN MEC

Contribution le : Aujourd'hui 16:02:12
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