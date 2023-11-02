Julien Rossier est Coluche, le spectacle hommage annoncé en tournée 2027



Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2023 12:58 Post(s): 77





Julien Rossier est Coluche dans « C’est l’histoire d’un mec », un spectacle hommage à Coluche très attendu en 2027.



Julien Rossier est Coluche dans un hommage vibrant au célèbre humoriste français. Avec « C’est l’histoire d’un mec », il fait revivre l’esprit, l’humour et l’audace de cette figure incontournable de la scène française. Avec « C’est l’histoire d’un mec », le comédien invite le public à redécouvrir un artiste dont les sketches, les réflexions et la liberté de ton continuent d’inspirer plusieurs générations.



À travers une interprétation précise et habitée, Julien Rossier fait revivre l’univers de Coluche avec respect et sincérité.



À découvrir les 8 et 9 novembre 2027 au Théâtre du Gymnase à Paris, avant de nombreuses dates en province. Toutes les informations sur la tournée sont disponibles sur





TEASER OFFICIEL | JULIEN ROSSIER EST COLUCHE! | C'EST L'HISTOIRE D'UN MEC Julien Rossier est Coluche dans « C’est l’histoire d’un mec », un spectacle hommage à Coluche très attendu en 2027.Julien Rossier est Coluche dans un hommage vibrant au célèbre humoriste français. Avec « C’est l’histoire d’un mec », il fait revivre l’esprit, l’humour et l’audace de cette figure incontournable de la scène française. Avec « C’est l’histoire d’un mec », le comédien invite le public à redécouvrir un artiste dont les sketches, les réflexions et la liberté de ton continuent d’inspirer plusieurs générations.À travers une interprétation précise et habitée, Julien Rossier fait revivre l’univers de Coluche avec respect et sincérité.À découvrir les 8 et 9 novembre 2027 au Théâtre du Gymnase à Paris, avant de nombreuses dates en province. Toutes les informations sur la tournée sont disponibles sur le site officiel du spectacle.TEASER OFFICIEL | JULIEN ROSSIER EST COLUCHE! | C'EST L'HISTOIRE D'UN MEC

Contribution le : Aujourd'hui 16:02:12