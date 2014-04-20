Qu'est-ce qui pourrait arriver si je charge plein de briques dans mon pick-up?
|Daniellou
|
Qu'est-ce qui pourrait arriver si je charge plein de briques dans mon pick-up?
|
2 #1
|
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 958
Karma: 1473
|
Contribution le : Aujourd'hui 22:06:20
|Signaler
|vivaberthaga
|
1 #2
|
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3477
Karma: 3683
|
merde! j’espérais le coup de frein
Contribution le : Aujourd'hui 22:53:21
|Signaler
|Interfector
|
0 #3
|
Je suis accro
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 1792
Karma: 1975
|
"Bonjour, je vais vous reprendre 2 palettes de briques svp.
Et un balais."
Contribution le : Aujourd'hui 23:02:30
|Signaler