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Daniellou
Qu'est-ce qui pourrait arriver si je charge plein de briques dans mon pick-up?
 2  #1
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 958
Karma: 1473

Contribution le : Aujourd'hui 22:06:20
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vivaberthaga
Re: Qu'est-ce qui pourrait arriver si je charge plein de briques dans mon pick-up?
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3477
Karma: 3683
merde! j’espérais le coup de frein

Contribution le : Aujourd'hui 22:53:21
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Interfector
Re: Qu'est-ce qui pourrait arriver si je charge plein de briques dans mon pick-up?
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 1792
Karma: 1975
"Bonjour, je vais vous reprendre 2 palettes de briques svp.
Et un balais."

Contribution le : Aujourd'hui 23:02:30
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